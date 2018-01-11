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11 Ocak 2018 Perşembe
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    • Minik öğrencilerden vefa gösterisi

    Bolu Latife Hanım Anaokulu’nun minik öğrencileri şehit aileleri ve gaziler için etkinlik düzenledi. Anaokulu salonunda düzenlenen etkinliğe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Şehit Topçu Er Tuncay Kurt’un kardeşi Esat Kurt, Gazi Polis Memuru Emrah Çakar, okul müdürleri ve öğrenci aileleri katıldı.

    11 Ocak 2018 Perşembe 13:33
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    Minik öğrencilerden vefa gösterisi
    Haber: Esra Öztürk 
    Latife Hanım Anaokulu Müdürü Aylin Ertem Erebak, “Aziz şehitlerimizin yakınları ve gazilerimize şükran borçluyuz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıkları bizim varlık sebebimizdir. Şehitlerimizin emaneti olan sizlere sahip çıkmak bizim en önemli görevimizdir. Bugün bizlerle olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.  On ay önce Bolu’ya geldiğini söyleyen Şehit Topçu Er Tuncay Kurt’un kardeşi Esat Kurt yaptığı konuşmada Bolu’ya adım attığı günden beri ilgi gördüğünü bu vefadan dolayı çok memnun olduğunu söyledi. Gazi Polis Memuru Emrah Çakar ise anlamlı organizasyonu düzenleyen okul idarecilerine ve öğrencilere teşekkür etti. 
    “ÇOCUKLARIMIZI MİLLİ DEĞERLERLE BÜYÜTMELİYİZ”
    Gazi ve şehit yakınlarımızı okullarımızda misafir ederek öğrencilerimizle aralarında bağ kurmayı amaçladıklarını söyleyen Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, “ Gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın, duygu ve düşüncelerini öğrencilerimizle ve bizlerle paylaşmasını ve özellikle öğrencilerimizde milli duyguları pekiştirmek için bu etkinlikleri düzenliyoruz.  Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizler için çok değerli kalplerimizin en onurlu yerlerindeler. Allah katında da en üst mertebedeler. Bir vatan şehit vermeden vatan olmuyor. Bizim vatanımız da o kadar zor bir coğrafyada ki binlerce yıldır bizi toprağımızdan atmaya çalışan düşmanlarımızla mücadele etmişiz. Her 50 yılda 100 yılda bir girişimde daha bulunuyorlar güçleri yetse her yıl yapacaklar ama biz bu toprakları korumak için ant içmişiz. Kimseye bu toprakları vermeyeceğiz. Çocuklarımızı da bu milli değerle büyütmeliyiz.” diye konuştu.  Konuşmaların ardından sahne alan minik öğrenciler her biri diğerinden renkli görüntüler barındıran etkinliklerini sundular. Gökkuşağı sınıfı öğrencileri “Bir Başkadır Benim Memleketim, İzindeyiz Yüce Atam, Mavi Boncuk ve Tüllerle Dans” gösterilerini sahnelerken, Okyanuslar sınıfı öğrencileri “Anadolu Ateşi ve Türkiyem” adlı gösterilerini sahneledi. Minik öğrencilerin coşkulu gösterileri davetliler tarafından tebessümle izlenirken bol bol fotoğraf çekildi.  Gösterilerin akabinde Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz tarafından Şehit Topçu Er Tuncay Kurt’un kardeşi Esat Kurt’a ve Gazi Polis Memuru Emrah Çakar’a Türkiye bayrağı edildi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Latife, Hanım, Anaokulu’nun, Minik

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