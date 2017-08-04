Haber: BMA

Narven 07-12 yaş arası çocuklara “Narven Minik Şefler Yetiştiriyor” konulu yemek kursu vermeye devam ediyor. Çocukların el becerilerini geliştirmesi ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen 5 günlük eğitimin sonunda minik şefler sertifikalarını aldı.

Narven Akademi’ye Teşekkür

Dünya çapında üne sahip Bolu’lu aşçılardan Narven’de yemek kursu almalarının çocukları kadar kendilerini de mutlu ettiğini söyleyen Minik Şef Berra’nın annesi Tülay Bozkurt, eğlenceli ve faydalı bir etkinlik düzenlediği için Narven’e ve aşçılarına teşekkür etti.

Tülay Hanım etkinlikle ilgili şunları söyledi, “Beş gün boyunca düzenlenen kursa kızım Berra’yı getirdiğim için ve böylesine bir etkinlikte yer aldığı için çok mutluyum. Tesisin güzelliği ve şeflerimizin eğitim süreci boyunca çocuklara gösterdikleri ilgi bizi fazlasıyla sevindirdi. Her günün sonunda çocuklarımızın hazırladığı yemekleri hep birlikte yemek tarifsiz bir mutluluktu. Bugün sertifikamızı ve imzalı kepimizi kızımla birlikte aldık. Narven ailesine ve aşçılarına çok teşekkür ediyoruz.”