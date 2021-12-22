Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Ülkü Ocakları tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi çocuklar için başlatılan ‘Minik Yürekler Üşümesin’ yardım kampanyası devam ediyor. Kampanyayla ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Ülkü Ocakları Başkanı Cihan Özkalem, “Bir süre önce başlattığımız ‘Minik Yürekler Üşümesin’ kampanyamız, hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle yerlerine ulaşmaya başladı. Hayırseverlerimizin bizlere ulaştırdıkları yardımları, belirlenen adreslerdeki kardeşlerimize yine yönetim kurulundaki arkadaşlarımız vasıtasıyla yerinde görerek teslim ediyoruz. Her etkinliğimizde olduğu gibi bu kampanyamızda da bizlerden desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize teşekkürü borç biliriz. Bu güne kadar 95 minik yüreği ısıtmayı başardık. Elimizde listelerimiz mevcut, kısa süre içerisinde onlara da ulaşmış olacağız” ifadeleri kullandı.