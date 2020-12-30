Haber: N. Halid Altundal

Bolu Ülkü Ocakları, soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklar için harekete geçti. Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca başlatılan kampanya kapsamında bot ve mont bağışı alınacak. ‘Minik Yürekler Üşümesin’ kampanyasıyla toplanacak bot ve montlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

“VATANDAŞLARIMIZIN DESTEĞİNİ TALEP EDİYORUZ”

Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, kampanya hakkında yaptığı açıklamada, “Soğuk Kış aylarına girdiğimiz bugünlerde, evine, çoluk çocuğuna helal lokma getirmek için ağır işlerde çalışıp, aldığı ücretlerle kıtkanaat geçinmeye çalışan vatandaşlarımız, bu zorlu hayat şartları altında yaşamaya çalışırken, bir taraftan da kış ayının getirdiği zorluklarla mücadele etmeye çalışmaktadır. Hanesinin günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlarımız, kışın getirdiği ısınma ve beslenme maliyetleri ile daha büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Bolu Ülkü Ocakları olarak Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)‘ın ‘Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.’ Hadisi Şerifini düstur edinerek, bu soğuk kış aylarında, ısınmak için üstüne giyecek bir mont bulamayan, ıslanan ve üşüyen ayaklarını korumak için bir botu bulunmayan, ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına yardım etmek ve onları bir nebzede olsa mutlu etmek için ‘Minik Yürekler Üşümesin’ sloganıyla başlattığımız yardım kampanyamıza tüm vatandaşlarımızın desteğini talep ediyoruz” dedi.

“İHTİYACI OLANA KOŞMAK MİLLETİMİZİN GÜZEL HASLETLERİNDENDİR”

Bolu Ülkü Ocakları olarak daha önce yaptıkları kampanyalara da değinen İsmail Akgül ayrıca, “daha önce yaptığımız Ramazan Ayı yardım kampanyaları ve Ramazan Bayramlarında yine çocuklarımıza yönelik bayramlık elbise hediye etmek için yapılan kampanyalarımıza, vatandaşlarımızın desteği, güveni, teveccühü ile bugüne kadar birçok yardımı sahiplerine ulaştırarak, alnının akıyla bu görevi yerine getirdik. Ülkü Ocakları Milli ve manevi olarak Büyük Türk Milleti’nin tüm değerlerine sahip çıkmayı kendine görev edinen, sosyal sorumluluk anlayışı içinde, canıyla, kanıyla, varlığıyla Milletinin her zaman hizmetinde olan bir Yesevi Ocağıdır. Ülkü Ocakları, çocuklarımızın ve gençlerimizin her türlü maddi ve manevi ihtiyacının karşılanması noktasında, yürüttüğü eğitim, kültür, sosyal faaliyet ve sosyal sorumluluk projeleri ile Milli Birliğimizi korumayı, Milli Eğitimimizi geliştirmeyi ve bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkarak, Milli dokumuzun zayıflamasına engel olmayı kendisine görev edinmiş, iman ve inanç sahibi Ülkü erlerinin otağıdır. Biz biliyor ve inanıyoruz ki, ihtiyacı olana koşmak, ekmeğini paylaşmak, muhtaç olana kol kanat germek, üşüyeni ısıtmak, Milletimizin güzel hasletlerindendir. Bizler hayra vesile olmak, çocuklarımızın yüzünü güldürmek, içini ısıtmak için ‘Minik yürekler üşümesin’ diyerek, Milletimizin yardımlarını bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle yardım kampanyamıza destek verecek olan tüm vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyor, kampanyamızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.