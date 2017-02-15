HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu’da 5 yıl önce Hemofagositik Lenfohistiositoz (HLH) hastalığı teşhisi konulan Zeynep Gülcan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hematoloji Bölümü’nde tedavi altına alındıktan kısa bir süre sonra hastalığı tekrar nüksedince kemik iliği nakli yapılmasına karar verildi.

Bolu’da minik Zeynep için uygun kan bulunabilmesi için kan bağışı kampanyasına 100 bin kişiye yakın vatandaş katılarak yardım etmek istedi. Ancak tüm çabalara rağmen uygun bir kan örneği bulunamayınca aile ikinci bir çocuk dünyaya getirmeye karar verdi. Nurcan ve Mustafa Gülcan çiftinin tüp bebek yöntemiyle dünyaya getirdikleri erkek çocukları Umut Eymen’in kordon kanı kardeşi Zeynep’e nakledildi.

Minik Zeynep hem yürüyemiyor hem de görmüyor

Kızının ilik nakli olalı 6 ay olduğunun ifade eden baba Mustafa Gülcan, “Zeynep, ilik nakli için yaklaşık 3,5 yıl geç kalındığından dolayı yürüyemiyor ama fizik tedavi ile inşallah tekrar yürüyecek. Göz sinirleri yüksek derecede hasar gördüğü için artık göremiyor da. İyi olur mu olmaz mı bekleyeceğiz. Doktorların söylediğine göre bir tedavisi yok ama ileriki yıllarda sinirler kendi kendini tedavi edebilirmiş” dedi.