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15 Şubat 2017 Çarşamba
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    • Minik Zeynep gözlerini kaybetti

    Bolu’da 2012 yılında kemik iliği hastası olarak dünyaya gelen Zeynep Gülcan, ailenin tüp bebek yöntemiyle dünyaya getirdiği kardeşinden alınan kordon kanı ile tekrar hayata tutundu ancak uzun süre uygun kan bulunamaması nedeniyle minik Zeynep gözlerini kaybetti.

    15 Şubat 2017 Çarşamba 11:05
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    Minik Zeynep gözlerini kaybetti

    HABER: FARUK ÇİDEM

     

    Bolu’da 5 yıl önce Hemofagositik Lenfohistiositoz (HLH) hastalığı teşhisi konulan Zeynep Gülcan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hematoloji Bölümü’nde tedavi altına alındıktan kısa bir süre sonra hastalığı tekrar nüksedince kemik iliği nakli yapılmasına karar verildi.

    Bolu’da minik Zeynep için uygun kan bulunabilmesi için kan bağışı kampanyasına 100 bin kişiye yakın vatandaş katılarak yardım etmek istedi. Ancak tüm çabalara rağmen uygun bir kan örneği bulunamayınca aile ikinci bir çocuk dünyaya getirmeye karar verdi. Nurcan ve Mustafa Gülcan çiftinin tüp bebek yöntemiyle dünyaya getirdikleri erkek çocukları Umut Eymen’in kordon kanı kardeşi Zeynep’e nakledildi.

     

    Minik Zeynep hem yürüyemiyor hem de görmüyor

     

    Kızının ilik nakli olalı 6 ay olduğunun ifade eden baba Mustafa Gülcan, “Zeynep, ilik nakli için yaklaşık 3,5 yıl geç kalındığından dolayı yürüyemiyor ama fizik tedavi ile inşallah tekrar yürüyecek. Göz sinirleri yüksek derecede hasar gördüğü için artık göremiyor da. İyi olur mu olmaz mı bekleyeceğiz.  Doktorların söylediğine göre bir tedavisi yok ama ileriki yıllarda sinirler kendi kendini tedavi edebilirmiş” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, 2012, Yılında, Kemik, Iliği

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