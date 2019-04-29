Minikler bu turnuvada eğlenecek

Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerini Mangala Turnuvasına davet ediyor.

Minikler bu turnuvada eğlenecek

Haber: BMA

Esas 14 Burda AVM, birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 6 – 7 Mayıs tarihleri arasında 4.’sü düzenlenecek Mangala Turnuvası ile Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerine heyecan ve keyif dolu anlar yaşatacak. 24 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapılabilecek Mangala Turnuvasına 1. ve 2. sınıf öğrencileri 1. kategoride, 3. ve 4. sınıf öğrencileri 2. kategoride, 5. ve 6. sınıf öğrencileri 3. kategoride, 7. ve 8. Sınıf öğrencileri ise 4. kategoride yer alacak.

Esas 14 Burda AVM, turnuva sonucunda 1. , 2. ve 3.’lere oyun ve madalya hediye ederken, takımlara da kupa hediye edecek. Ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatan Esas 14 Burda AVM, mangala turnuvasıyla, ziyaretçilerine heyecan ve eğlenceyi bir arada sunuyor.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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