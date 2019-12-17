Minikler geçmişe götürdü

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yaptığı etkinlikler ve sosyal farkındalık projeleri ile adından söz ettiren Köroğlu İlkokulu “Kültürel Miras” adlı yeni bir proje hayata geçirdi. Proje kapsamında Bolu Köroğlu İlkokulu öğrenci, öğretmen ve velilerin iş birliği ile ilimiz ilçeleri olan Dörtdivan, Gerede, Mengen, Yeniçağa, Seben, Kıbrıscık, Göynük ve Mudurnu yörelerine ait geçmişten günümüze kadar kullanılmış kıyafetler, tabak, çanak ve bir çok tarihi değer taşıyan eşyalar sergilendi. Açılan sergiye okul öğretmen ve öğrencileri ile velilerin yanı sıra Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş sergiye katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Şerafettin Tarım, “Öğrenci ve öğretmenlerimiz ile birlikte sosyal faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Kültürel Miras projesi ile ilimiz Bolu’nun ilçelerinin yöresel ürünlerini sergilemeyi amaçladık. Katkılarından dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış öncesi öğrencilerin hazırladığı gösteri ile izleyenleri geçmişe götüren öğrenciler, halk oyunları ile coştu. Sınıfları birer müze haline getiren öğrenciler giydikleri kıyafetler ile de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Serginin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri ve öğretmenler ilçelerin adı verilen sergi odalarını tek tek gezdiler.