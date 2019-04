Minikler için eğlenceler devam ediyor

Haber: Esra Öztürk

Esas 14 Burda AVM, Nisan ayı itibari ile her Cumartesi - Pazar minik ziyaretçilerini eğlenceli Kids Club Atölye etkinlikleriyle buluşturacak. Her hafta sonu 13.00 – 19.00 saatleri arasında miniklere eğlenceli anlar yaşatacak 14 Burda AVM, Kids Club Atölye ekinkileri kapsamında 6 Nisan’da maske yapım atölyesi ve 7 Nisan’da ilk yardım çantası yapım atölyesi ile minik ziyaretçilerini ağırlayacak. 13 Nisan’da sünger baskı atölyesi, 14 Nisan’da mısır çiçeği yapım atölyesi, 20 Nisan’da kartonlarla tasarım atölyesi, 21 Nisan’da tişört boyama atölyesi, 27 Nisan’da meyve tasarım atölyesi, 28 Nisan’da resim yapma atölyesi ile çocuklara keşfetmenin ve eğlencenin kapılarını açacak. 14 Burda’dan yapılan açıklamada, “Minik ziyaretçilerimizi Nisan ayı boyunca her hafta sonu devam edecek ücretsiz Kids Club Atölye’nin eğlenceli etkinliklerine davet ediyoruz” denildi.

Program Akışı

6 Nisan 13.00 – 19.00 Maske Yapım Atölyesi

7 Nisan 13.00 – 19.00 İlk Yardım Çantası Yapım Atölyesi

13 Nisan 13.00 – 19.00 Sünger Baskı Atölyesi

14 Nisan 13.00 – 19.00 Mısır Çiçeği Yapım Atölyesi

20 Nisan 13.00 – 19.00 Kartonlarla Tasarım Atölyesi

21 Nisan 13.00 – 19.00 Tişört Boyama Atölyesi

27 Nisan 13.00 – 19.00 Meyve Tasarım Atölyesi

28 Nisan13.00 – 19.00 Resim Yapma Atölyesi