Haber: BMA

İstanbul Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Sanatçısı E. Engin Tansı tarafından hazırlanıp sunulan kukla gösterisi minik öğrencileri eğlendirdi. Melih Gökçek Kültür Merkezinde sahnelenen kukla gösterisi zaman zaman çocukların da katılımlarıyla daha eğlenceli hale geldi. Oyunu coşkulu bir şekilde izleyen çocuklar, tezahüratlarla programa katılarak neşeli dakikalar geçirdi. Etkinlikte öğrencilere eğitici bilgiler ve dersler de verildi. Kukla gösterisi sadece eğlenceyle sınırlı kalmayıp farklı bilgilerin oyun tekniğiyle öğrenilmesine de vesile oldu. Yaklaşık 60 dk. Süren oyun, öğrenciler ve öğretmenleri tarafından neşeli bir şekilde izlendi.

Yaklaşık 300 öğrencinin izlediği program sonrası Katılımcılar Belediye Başkanı Mustafa Allar’a Teşekkür Ettiler.