Miniklerden güzel hareket!



Haber: C. Kutay Aykan

Kıbrıscık'ta 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlamaları kapsamında Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü ve Süleyman Tombak İlkokulunun ortaklaşa düzenlediği etkinlikle zararlı böceklere karşı yürütülen biyolojik mücadele kullanılan kuş yuvaları minik öğrencilerin küçük elleri ve büyük hayalleriyle boyandı.

Boyanan kuş yuvaları Kaymakam Ali Erdoğan, İşletme Müdürü Mustafa Altınışık, ilkokul müdürü ve öğretmenleri ile minik öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen bir etkinlikle ağaçlara asıldı.

Biyolojik mücadelede kuşların rolü ve öneminin büyük olduğunu belirten İşletme Müdürü Mustafa Altınışık kuşların orman ağaçlarına zarar veren böcekleri ve larvalarını yiyerek biyolojik dengeyi sağladığını ifade etti. Yuvalara, diğer yırtıcı ve sürüngenlerin zarar vermemesi için belli yüksekliğe ve gövdeden uzağa astıklarını söyleyen Mustafa Altınışık yuvaların girişinin de güneye çevrildiğini dile getirdi.