Haber: Esra Öztürk

Öğrenci, öğretmen ve velilerin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen kermese vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Öğrenci velilerinin ve öğrencilerin yaptığı el işleri, hamur işi kurabiyeler ve öğrenci velilerinin yaptığı gözleme ve yufkalar vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. İlk okul öğrencilerinin yoğun bir ders yılı motivasyonlarının artırılması amacı ile düzenlenen Bahar Şenliği adı altında yapılan kermeste minik öğrenciler doyasıya eğlendi. Katılımın yüksek olduğu kermeste ilk öğretim öğrencilerinin yarışmaları ve müzik eşliğinde yapılan dansları katılımcılar tarafından dikkatle izlendi. Okul yönetimi şenlik havasında geçen etkinliğin her yıl düzenlemek istedilerini, bu etkinliklerin öğrenci öğretmen ve velilerarasında bir bağ kurulurmasında önemli bir rol oynadığını ifade ettiler.