Miniklerden örnek davranış

Haber: C. Kutay Aykan

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle “Yolun İyilik Olsun” sloganıyla sürdürülen yardım kampanyasına, Bolu’nun dört bir yanından destek geliyor. Adı geçen yardım kampanyasına anlamlı bir destek de Bolu İl Müftülüğüne bağlı Sandallar Kur’an Kursu 4-6 Yaş Sınıfı öğrencilerinden geldi. 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencileri ve ailelerinin desteği ayrıca öğretmenlerinde büyük özverisi ile İdlib’de ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere topladıkları yardım kolilerini 18.02.2022 tarihinde TDV Bolu Şubesine teslim etti.

“İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN ADETA HAYIRDA YARDIMLAŞMA ÖRNEĞİ GÖSTERDİLER”

Minik öğrencilerin bağışını TDV adına kabul eden İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu: "Minik Kur’an Kursu öğrencilerimiz, kocaman yürekleri ve yaptıkları yardımlarla içinde bulunduğumuz soğuk kış günlerinde çadırlarda hayata tutunmaya çalışan ihtiyaç sahipleri için adeta hayırda yardımlaşma örneği gösterdiler. Miniklerin ve ailelerinin, içerisinde çocuklar için Yiyecek, mont, bot ve oyuncak, büyükler için ise ihtiyaç maddeleri bulunan 17 koli hazırlamışlar. Çocuklarımızı, ailelerini ve öğretmenlerini bu güzel kampanyaya verdikleri destekten dolayı kutluyorum." dedi.