Haber: Semih Baykal

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler Polis Merkezi, Türk Polis Teşkilatı’nın 173’ncü kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle İlimizde eğitim veren Özel Ödev Kurdu Akıl Treni ve İzzet Baysal Anaokulu öğrencilerine kapılarını açtı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler Polis Merkezi’ni gezen minikler basit koruyucu tedbirlerle ilgili bilgilendirildi ve ekip otolarıyla devriye attı. Ayrıca öğrenciler 10 Nisan Polis Haftasına özel yaptıkları resimleri de Polis amcalarına hediye etti. Polisler de, Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan’ın hazırladığı hediyeleri öğrencilere takdim etti. Ziyaretten çok memnun kalan küçükler keyifli vakit geçirdi.