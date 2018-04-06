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06 Nisan 2018 Cuma
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    • Miniklerden Polis teşkilatına anlamlı ziyaret

    Türk Polis Teşkilatı’nın 173’ncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Özel Ödev Kurdu Akıl Treni ve İzzet Baysal Anaokulu öğrencileri Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler Polis Merkezini ziyaret etti.

    06 Nisan 2018 Cuma 10:39
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    Miniklerden Polis teşkilatına anlamlı ziyaret
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    Haber: Semih Baykal

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler Polis Merkezi, Türk Polis Teşkilatı’nın 173’ncü kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle İlimizde eğitim veren Özel Ödev Kurdu Akıl Treni ve İzzet Baysal Anaokulu öğrencilerine kapılarını açtı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler Polis Merkezi’ni gezen minikler basit koruyucu tedbirlerle ilgili bilgilendirildi ve ekip otolarıyla devriye attı. Ayrıca öğrenciler 10 Nisan Polis Haftasına özel yaptıkları resimleri de Polis amcalarına hediye etti. Polisler de, Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan’ın hazırladığı hediyeleri öğrencilere takdim etti. Ziyaretten çok memnun kalan küçükler keyifli vakit geçirdi.

     

     

     

     

    Anahtar Kelimeler: Türk, Polis, Teşkilatı’nın, 173’ncü, Kuruluş

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