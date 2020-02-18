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Miniklerden sanat sergisi

50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu öğrencileri Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezinde sergi düzenledi. Serginin açılışını Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı gerçekleştirdi.

Miniklerden sanat sergisi

Haber: N. Halid Altundal

50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu 4-K sınıfı öğrencileri Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezinde portre, kolaj, atık malzeme değerlendirme ve fotoğraf alanlarında yaptıkları çalışmalardan bir sergi oluşturdular. Sergi açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Bolu Defterdarı Zekai Dede, Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Ozan ve Kent Konseyi Başkanı Haşim Ulusoy katıldı.

Açılışın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ve beraberindekiler sergiyi gezerek öğrencilerden eserleri ile ilgili bilgi aldı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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