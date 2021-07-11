Minipan Pankek yeni şubesiyle Bolu’da

Haber: Aysun Beykoz

İlginin oldukça yoğun olması her kesimden ilgi görmesiyle birlikte şubelerini artırmak isteyen Minipan, şubeleri arasına ilimizi de ekledi. İzzet Baysal Caddesi Börekçiler Sokak’ta gerçekleştirilen açılış törenine Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Belediyesi Başkan yardımcıları İsa Özcan, Rasim Özdemir, Ahmet Yılmaz, MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran ve çok sayıda davetli katılım sağladı. Açılış kurdelesini kesen İsa Özcan, Rasim Özdemir, Ahmet Yılmaz, Arzu Aydın ve Cihan Başaran MİNİPAN PANKEK’in işletme sahibine ve Bolumuza hayırlı olmasını temenni ettiklerini söyledi.

İşletme sahibi Ömer Faruk Yılmaz, açılışa olan katılımdan dolayı tüm davetlilere teşekkür etti. İlimize Türkiye’nin ilk ve tek tescilli pankek markası olan Minipan’ın şubesini açmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.





