“Minnet ve özlemle yad ediyorum”

Haber: Volkan Yılmaz

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Atatürk’ün vefatının 82. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ateş, mesajında aşağıdaki ifadelere yer verdi: “Çağdaş uygarlık yolunda ilkeleri ve vizyonuyla dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam eden, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefat yıldönümünde şükran ve özlemle anıyoruz. Dili, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun bütün bir milleti bağımsızlık ülküsü etrafında tek yürek olarak birleştirip tarihte eşi görülmemiş bir istiklal zaferinin baş kahramanı olan Atatürk, Türkiye’nin ekonomik olarak gelişme ve kalkınma sürecinde Türk hür teşebbüsüne ve özel sektörüne büyük önem vermiş, büyük güven duymuştur. Atatürk’ün duyduğu bu güvene layık olabilmek için, kendisinin ‘Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır’ sözünü kendimize şiar edinerek yolumuzda yılmadan ve kararlılıkla ilerliyoruz.

Atatürk’ün bizlere bıraktığı eserleri arasında en önemlisi olan Cumhuriyetimizi, bizlere gösterdiği hedefler doğrultusunda, aydınlık geleceğe çok daha güçlü ve kalkınmış biçimde taşıyabilmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz. Ülkemize ve Cumhuriyetimize olan sarsılmaz inanç ve bağlılığımızdan aldığımız güçle, ülkemizi dünyanın en gelişmiş, en müreffeh ülkelerinden birisi yapmak için her gün daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz. Bu düşüncelerle, Bolu iş dünyamız adına Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık ve kurtuluş mücadelemizin mimarı ve başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 82. yıldönümünde minnet ve özlemle yad ediyor, aziz hatırasının önünde saygıyla eğiliyoruz.“