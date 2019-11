“Mirabel kardeşlerin mücadelesini sürdüreceğiz”

Haber: C. Kutay Aykan

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Bolu Kadın Platformu bir yürüyüş düzenledi. İzzet Baysal Heykeli önünden başlayan yürüyüşte kadınlar sloganlar atarak mor balonlarla Kent Meydanında kadar yürüdü. Burada Bolu Kadın Platformu adına Eğitim-Sen Bolu Şube Kadın Sekreteri Sevcan Altun Bozoğlan basın açıklaması yaptı. Sevcan Altun Bozoğlan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “70'lerden bu yana neoliberal politikalarla tahkimini sağlayan ataerkil kapitalist sistem, bugün çok boyutlu ve derin bir kriz içerisindedir. Uluslararası tekellerin aşırı kâr hırsı; eşitsizlik, şiddet, işsizlik, yoksulluk, açlık, savaş, göç ve ekolojik yıkım akıl almaz boyutlara ulaşmış durumdadır. Diğer yandan da, tüm bu saldırılara ve yarattığı şiddet biçimlerine, kürtaj yasaklarına, yoksulluğa, işsizliğe, ayrımcılığa karşı dünyanın her yerinde kadınların itiraz ve direnişleri yükselmektedir. Ülkemiz açısından da, ataerkil ve kapitalizm ortaklığına, siyasal İslam ideolojisini ekleyen siyasi iktidarın; şiddeti olağanlaştıran cinsiyetçi söylem ve politikaları ile neoliberalizm, tekçilik, dinin araçsallaştırılması, ekonomik kriz gibi nedenler kadına yönelik şiddeti her geçen gün artırmaktadır. Kadın emeğine, bedenine, kimliğine karşı saldırı hiç olmadığı kadar artmıştır.”

“KANUN İPTAL EDİLMEK İSTENMEKTEDİR”

Neredeyse günde iki kadının, en yakınındaki erkekler tarafından öldürüldüğünü belirten Sevcan Altun Bozoğlan açıklamanın devamında, “Son 17 yılda bu rakam ne yazık ki 15 binin üzerine çıkmıştır. Sadece Eylül ve Ekim ayında 86 kadının katledildiğini görüyoruz. Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından defalarca bıçaklanarak, 10 yaşındaki kızının gözleri önünde katledilen Emine Bulut'un ‘ölmek istemiyorum’ haykırışı tüm kadınların haykırışıdır. Her gün yüzlerce kadın evde, işte, sokakta, erkek şiddetine maruz kalmakta ya da şiddet tehdidi altında ölümle burun buruna yaşamlarını sürdürmektedir. Her yer, her mekân, kadınlar için şiddet ve cinayet mahalline dönüşmüş durumdadır.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde en önemli iki yasal araç olan, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Ailenin ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun iptal edilmek istenmektedir. Bunun yanı sıra hazırlığı devam eden 2. yargı paketinde, kadınların nafaka hakkının elinden alınması ve defalarca kadın mücadelesiyle geri çektirilen çocuk istismarını meşrulaştıran, istismarcıları affetmeyi hedefleyen ‘tecavüzcü affı’nın yer aldığı söylenmektedir” ifadelerine yer verildi.

“ÖLMEK İSTEMİYORUZ! EŞİT VE ÖZGÜR YAŞAMAK İSTİYORUZ!”

“Tüm savaşlarda olduğu gibi, Ortadoğu'da süren savaşın da, yaşamsal, ekonomik ve ekolojik bedeli ağır olmaktadır” diyen Bozoğlan açıklamada ayrıca şunları söyledi: “Savaş demek kadınlar için, ölüm, şiddet, tecavüz, yoksulluk demektir. Savaştan kaçarak sığındıkları ülkelerde yaşayan kadınları, fuhuşa zorlanmak, ucuz işgücü olmak, başta sağlık olmak üzere temel hizmetlere ulaşamamak, yoksulluk, yurtsuzluk, geleceksizlik, umutsuzluk, ayrımcılık ve bunların yarattığı psikolojik yıkım beklemektedir.

Çalışma yaşamı, kadın ve emek karşıtı, esnek, güvencesiz, parçalı istihdam biçimleriyle yeniden yapılandırılmaktadır. Çalışma yaşamı ve koşulları, tüm emekliler açısından özellikle de kadınlar açısından şiddetin kendisi haline gelmiş durumdadır. Kadınlar, şiddete, sömürüye karşı, yaşamın özgür özneleri olma mücadelesini uzun yıllardır ve aralıksız bir biçimde sürdürmektedir. Nitekim kadın emeğinin gaspı ve bedeninin denetimine dayalı, sistematik tahakkümü kırmanın tek yolu, yine sürekli ve örgütlü kadın mücadelesini yükseltmekten geçmektedir. Bu 25 Kasım'da da biz kadınlar olarak, artarak devam eden kadına yönelik her türlü şiddete ve bu şiddeti besleyen zihniyet ve politikalara karşı, Emine Bulut'un ‘Ölmek istemiyoruz!’ haykırışıyla alanlardayız. ‘Ölmek istemiyoruz!’,‘Eşit ve özgür yaşamak istiyoruz!’ Kadına yönelik her türlü şiddete, kadın cinayetlerine, ekonomik krize, cinsiyetçiliğe, ayrımcılığa, sömürüye, otoriterliğe karşı; Mirabel kardeşlerin mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz! Yaşasın Kadın Mücadelesi! Yaşasın Kadın Dayanışması!”