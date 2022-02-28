Miraç Kandili’ne yoğun ilgi

Ramazan ayının habercisi ve üç ayların ikincisi olan Recep Ayının 27. gecesi Miraç Kandili tüm yurtta olduğu gibi İlimizde de dualarla idrak edildi.

Miraç Kandili’ne yoğun ilgi

Haber: Uğur Balaban

Yıldırım Beyazıt Camii başta olmak üzere tüm camilerde akşam namazı sonrası düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Bolu İl Müftülüğü’nün düzenlemiş olduğu Kandil Programında, Cami Görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilavet edildi, Mevlid-i Şerif, ilahiler ve kasideler okundu. Tekbir, salavatlar getirildi. Pandemi kurallarına uygun olarak yapılan programın sonunda, İl Müftülüğü Vaizi Durmuş Ateş, Miraç Kandili nedir, özellikleri nelerdir ve bu gece yapılması gereken ibadetler hakkında bilgiler verdi. Sayın Ateş’in sohbetinin sonunda, ülkemiz ve İslam aleminin birlik ve beraberliği, ayrıca Bolu halkı ve din görevlileri tarafından okunan hatimler için dualar edildi.

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