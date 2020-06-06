Miras kavgası kanlı bitti

Haber: C. Kutay Aykan

Olay, saat 15.00 sıralarında Bolu’nun Gerede ilçesi Demirciler mahallesi Sincan caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, bacanağı ile aralarında daha önceden miras paylaşımı nedeniyle husumet bulunan Fatih Erbaş, sabah saatlerinde Süleyman Özdemir’in (49) yaşadığı eve geldi. Özdemir ile Erbaş arasında yaşanan tartışma bir süre kavgaya dönüştü. Kavganın ardından evden çıkan Erbaş, arabasında bulunan tüfeği alarak tekrar geri döndüğü sırada, evinden dışarı çıkan Özdemir ile karşılaştı.

Erbaş, karşısında gördüğü 4 çocuk babası Süleyman Özdemir’e tüfekle defalarca ateş etti. Kurşunlardan ikisinin kafasına ve bacağına isabet ettiği Özdemir, olay yerinde kanlar içerisinde yerde kaldı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Özdemir’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin güvenlik şeridiyle kapattığı olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özdemir’in cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Özdemir’in hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Bacanağını öldüren Fatih Erbaş ise, olayın ardından Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.