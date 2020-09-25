Misafirler Narven’den çok memnun

Haber: BMA

Tapulu Hisseli Gayrimenkul Sistemi ile hizmet veren aynı zamanda konaklama faaliyetlerini de sürdüren Narven; 2019 yılı içerisinde Otelpuan.com’da paylaşılan misafir görüşlerine göre Etstur & Odamax’tan ‘Yüksek Misafir Memnuniyeti Sertifikası’ almaya hak kazandı.

‘MİSAFİRLERİMİZİN MEMNUNİYETİ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ’

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Narven A.Ş. İşletme Müdürü İbrahim Yüksel; “Narven Ailesi olarak hizmete açıldığımız günden bu yana tesiste konaklayan misafirlerimizin memnuniyeti için var gücümüzle çalışıyoruz. Tesisimiz her geçen gün gelişmeye, yükselmeye ve büyümeye devam ediyor. Bu süreçte de misafirlerimizin takdirini ve teşekkürünü almak bizleri fazlasıyla mutlu ediyor” dedi.