Misafirlerini Tasavvuf müziği ile ağırlayacaklar

Haber: C. Kutay Aykan

Ramazan ayında Türk mutfağının unutulmuş lezzetlerine ev sahipliği yapacak olan Karpalas City Hotel birbirinden güzel lezzetleriyle iftarların vazgeçilmez adresi olmaya hazırlanıyor. Karpalas City Hotel, misafirlerine birbirinden farklı mönüleriyle en bereketli iftar sofraları Tasavvuf müziği eşliğinde sunacak. Ramazan hazırlıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Karpalas City Hotel Müdürü Uğur Özkoç, “Karpalas Hotel ailesi olarak misafirlerimizi memnun etmek adına her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündük. İftar sofralarının unutulmuş lezzetleri herkesin damağında tat olacak. İster birey ister aile isterlerse grup olarak Hotelimizin farklı restoranlarında ağırlanacak ve tasavvuf müziği eşliğinde iftarlarını yapacaklar” dedi.

Müşterilerin memnuniyeti için Hotel yönetimi ve deneyimli personeliyle fazlasıyla hazır olduklarını söyleyen Özkoç ayrıca, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı da ağırlamaktan da onur duyarız. Karpalas Hotel ailesi olarak tüm Müslüman aleminin Ramazan ayının mübarek ve huzur dolu geçmesini dileriz” diye konuştu.