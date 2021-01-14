Mısır patatesi yendi

Haber:Erdal Tanrıverdi

Bolu’da son dönemde çiftçinin tercihinin patatesten mısıra kaymasının sebeplerini açıklayan Özen şunları söyledi: “Şehrimizde 70’li yıllardan beri kaliteli patates tohumu yetiştiriliyordu ancak geçen onca zamanda bu üretim illere dağıldı. Bugün 50’ye yakın şehirde patates üreticiliği yapıyor ve artık bu ürün, arz – talep doğrultusunda çiftçiye kâr sağlamıyor. Çiftçilerimiz de gelen tavsiyeler sonrasında dane mısır üretimine giriştiler. 2020 yılında Bolu’da 8 bin ton mısır üretildi. Bu mısırın yarısını Tarım Kredi Kooperatifi aldı. Ayrıca kooperatifler çiftçinin bu tercihini desteklemek için 1200 TL olan alım fiyatını 1800 TL’ye çekti. Ben de bu hamlesinden dolayı Bolu Tarım Kredi Kooperatifleri yöneticilerine teşekkür ediyorum. Kooperatifler ve ziraat odaları için öncelik her zaman çiftçi olmalıdır.

Fatih Metin bizim için bir şans

Pandemi sürecindeki durumu da değerlendiren Özen, “Pandemi sürecinin yaşattığı ekonomik problemler birçok sektörü durma noktasına getirdi. Sanayi üretimi durdu, otomobil fiyatları %100 arttı. Oteller kapandığı için turizm de büyük darbe yedi. Ancak tarım hiçbir zaman yavaşlamadı. Devletin sağladığı destekle birlikte yükselişe de geçti.Bu süreçte tutunduğumuz bu sektöre verdiğimiz kıymeti arttırmalıyız. Ayrıca Tarım Orman Bakan YardımcımızFatih Metin de Bolu için bir şans. Verdiği hizmetlerden dolayı ona da şükranlarımı sunuyorum,” dedi.