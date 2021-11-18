Miss Model Moda Evi yeni yerinde

Haber: Erdal Tanrıverdi

Gelinlik,Nişanlık,Kaftan ve Bindallı modelleriyle yeni sezona girmeye hazırlanan işletme oldukça iddialı. 2022 yılı kreasyonuyla vatandaşlara hizmet verecek olan Miss Model’in açılışına yoğun katılım sağlandı.

“ŞIKLIĞIN EN DOĞRU ADRESİ KESİNLİKLE BİZİZ”

Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhan Çalışkan’ın kızı olan İşletme sahibi Çiğdem Aytekin, “yılların tecrübesini yeni mağazamıza taşıdık. En yeni modellerle gelin adaylarımızı bekliyoruz. Şıklığın en doğru adresi kesinlikle biziz. Bu konuda oldukça iddialıyız. Gelin görün farkı hissedin. Allah hayırlısıyla işletmeyi nasip etsin. Yeni sezonda yeni yerimde buradayım” dedi.