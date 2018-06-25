24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimleri tam anlamıyla gerçekleştirildi. Zafer yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve MHP’nin oldu. Gerçekten yürekten, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, TBMM’de 300 vekilin altına bile düşse AK Parti’yi, tüm dedikodulara rağmen oyunu artıran MHP’yi de kutlamak gerek. Bu dönem ne oldu. Bu siyasi partilerin içerisine Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ile bir rüzgar yakalayan İYİ Parti’de meclise girmeye hak kazındı. Tüm bunlar oldu bitti. Ülkemiz adına hayırlı uğurlu olsun. Benim bir başka ve dikkat çekici bir tespitim var. 2007 yılında CHP ülke genelinde Cumhuriyet Mitingleri düzenledi. Başta İzmir, Ankara ve İstanbul olmak üzere alanlar, meydanlar doldu taştı. Bu mitinglere insanlar sel gibi aktı. CHP yönetimi bu kalabalıkları gördükçe büyük bir heyecan içerisine girdi. Tamam dediler, bu kalabalık bizi iktidar yapar hevesine kapıldılar. Ama ne var ki bu hevesler fazla sürmedi. Cumhuriyet mitinglere sonrası yapılan yerel ve genel seçimlerde AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan yine sandıklarından büyük bir üstünlükle çıktı. Anlaşılan o muhteşem kalabalık oluşturan Cumhuriyet mitingleri sandıklara yansımamıştı.

Aradan yıllar geçti CHP yine bir rüzgarla ve mitinglerle 7 Haziran 2015’de seçime girdi. Bu rüzgar ülke genelinde biraz etkili oldu ve oy oranını arttırdı, AK Parti de ise oylar düştü. Ne oldu bu seçim iptal edildi. 1 Kasım 2015 seçimleri yapıldı. Rüzgar yine ters esti AK Parti yine sandıktan birinci sırada çıktı. Rüzgar yine fırtınaya dönmedi. Gelelim 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine. Alanlara ilk olarak CHP’nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce çıktı. Yine bir rüzgar esmeye başladı. Her gittiği ilde İnce, miting alanlarında binlerce kişiye hitap etti. Mersin, İzmir, Ankara ve İstanbul Maltepe mitinglerinde milyonlara seslendi. Hele İstanbul Maltepe mitingine iddiaya göre 5 milyon kişi katıldı. Alan doldu, E5 tıkandı insan seli oldu. CHP ve Muharrem İnce bu seferde umutlandı hatta rüzgarın yerini, dip dalgasının tsunamiye dönüştüğü sosyal medyada paylaşıldı. Önce Cumhuriyet mitingleri ardından 24 Haziran öncesi yapılan mitingler. Ne oldu yine hüsran. CHP’nin yapmış olduğu bu kalabalık mitingler bir türlü sandığa yansımadı. Sandık yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yine AK Parti dedi.

Bolu’da aynı manzara Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü AK Partiden, Tanju Özcan’da CHP’den milletvekili seçildi. Gelelim 24 Haziran seçimleri öncesi Bolu’ya. İlk olarak CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bolu’da miting gerçekleştirdi. İzzet Baysal Caddesinde gerçekleştirilen mitinge çok sayıda CHP’li ve İnce severi katıldı. CHP yine umutlandı. Ardından Başbakan Binali Yıldırım aynı alana geldi. AK Parti’de adeta bir sessizlik ve heyecan yoktu. Gereken kalabalık olmamıştı. Yine yorumlar yapılmaya başlandı. Bu sefer oldu denildi CHP’liler tarafından. Son olarak da siyasete yeni katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bolu mitingine katıldı. Akşener’i izlemeye gelenlerin oranı ise azımsanmayacak kadar göze battı. Herkes mitinglere bakarak, yorumlar yaptı. Seçimler geldi çattı. Sonuç AK Parti’nin ve MHP’nin ittifak adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 58.38’le Cumhurbaşkanı seçildi. İnce ise yüzde 30.79’da kaldı. CHP’nin milletvekili seçim oranı ise yüzde 22.67’de kaldı. İnce, CHP’ye yaklaşık yüzde 8 puan fark atmış oldu.

2007’den bu yana yapılan CHP’nin yüksek katılımlı mitingleri gerçekten sandığa yansımıyor. Ne zaman binlerce katılımlı bir miting yapsa CHP sandıkta hüsrana uğruyor. Bundan sonra ki seçimler öncesi CHP böyle kalabalık miting yapmasın bence, bu kalabalıklar sandığa yansımıyor.

“ADAM KAZANDI”

24 Haziran akşamı saat 00.30’da FOX TV’nin seçim programını izlerken, çalar saat programının yöneticisi İsmail Küçükaya, Muharrem İnce’ye, sosyal medya üzerinden; “Son durum nedir. Bir açıklama yapar mısınız” diye talepte bulundu. İnce’den gelen cevap ise; “ADAM KAZANDI” gerçekten ADAM KAZANDI.

Her seçimler öncesi AK Partili yöneticiler ve milletvekili adayları sahalara 3-0 iddiasıyla çıktılar ve her seferinde 3’ncü milletvekilliğini CHP Milletvekili adayı Tanju Özcan’a kaptırdılar. 24 Haziran’da bu böyle oldu. Hayırlısı olsun. Ama, başka AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay başta olmak üzere tüm partileri kutlarım. Yine sandığa sahip çıktılar ve yine seçimden zaferle çıktılar. Hem de bu sefer tüm ilçeleri de alarak. Bu seçimlerin sonuçları ülkemize hayırlı uğurlu olsun. ADAM KAZANDI…