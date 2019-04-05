MLKP üyesi yakalandı

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldığı üniversite öğrencisinin Beşkavaklar Mahallesindeki evine 2 gün önce bakın düzenledi. Yapılan baskında K.K.K.’ye ait yasaklı yayınlar ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gazi olaylarından hakkında İstanbul’da dava açılan halen daha davasının sürdüğü öğrenilen K.A.K’nın örgütün üst düzeyinden eğitim aldığı hatta bomba eğitimi de aldığı öğrenildi.

TERÖRİST DİYEMEZSİNİZ

MLKP terör örgütü olmak suçlamasıyla yapılan takip sonrası gözaltına alınan BAİBÜ Kamu Yönetimi öğrencisinin Savcılığa sevki sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. HDP Bolu Eşbaşkanı İbrahim Yolci, bir anda ortaya çıkarak elindeki cep telefonuyla hem görevli polisleri hem de üniversite öğrencisini kayıt altına almaya başladı. Bu sırada basın mensuplarına da yönelen Yolci, “Bu arkadaşımız bir üniversite öğrencisidir. Bu arkadaşa terörist demeyin. Eğitim almak amacıyla Bolu’dadır. Bizim talebelerimize terörist demeyin. Bolu’da teröriste de yoktur” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2019, 11:34