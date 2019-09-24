Mmygross Halk Günleri Devam Ediyor

Haber: Birol Ertunç

Dörtyol ve Gölyüzü şubesi ile iki farklı noktada hizmet veren Mmygross Market; alışverişi kazanca dönüştüren kampanyalarının yanı sıra, her Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri manav reyonlarında uyguladığı indirimlerle müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Reyonlarda en taze meyve ve sebzeler tüketicileri şok fiyatlarla karşılıyor. Manav reyonunun yanı sıra, şarküteri ve bakliyat reyonunda da şok indirimler uygulayan market müşterilerinin cebini korumaya devam ediyor.

GÜN BOYU TAZE EKMEK

Mmygros Market her iki şubesi ile indirim günleri düzenlerken Gölyüzü şubesini diğerinden ayıran bir özellik karşımıza çıkıyor. Mmygros Marketler zinciri sahibi Tümer Yürekli; “Açıldığımız günden beri halkımızın inanılmaz ilgisi ile karşı karşıyayız. En taze en doğal ve en kaliteli ürün yelpazesini halkımıza en ucuz fiyata sunmaya devam edeceğiz. Gölyüzü şubemiz içerisinde kendimize ait ekmek fırınımız ile marketimizin açık olduğu 8 buçuk ila 24 saatleri arasında sürekli taze ekmek üretmektedir. Tekrar halkımızın bizlere verdiği değere teşekkür ediyoruz. İndirim günlerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2019, 11:06