Mobbing iddiaları müftülüğü karıştırdı

TDV Bolu Şubesi yönetiminde görevli şube yönetim kurulu üyelerinden bazılarına ve emrinde görevli bayan personele mobbing uyguladığı iddia edilen İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığına ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e şikayet dilekçesi verildiği ortaya çıktı. Müftü Tahiroğlu için beş farklı kişi tarafından verilen şikayet dilekçelerinde psikolojik şiddet, mobbing ve aşağılamaya maruz kaldıklarını belirttiler. Müftü Ali Rıza Tahiroğlu’nun kanunsuz ve usulsüz uygulamalarına karşı çıkan bir kuran kursu öğreticisine sürekli murakıp yollayarak her hafta denetim yaptırdığı ve kuran kursu öğreticiliğinden atmak için zabıt tutturduğu bir bayan personelin Diyanet İşleri Başkanlığına ve CİMER’e yazılı şikayet başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Müftünün TDV Bolu Şube Yönetim Kurulu Üyesi bir kişiyi ise vakıfta yapılan usulsüzlüklere imza atmayı reddettiği için vakıftan uzaklaştırdığı ve vakıf yönetiminde çıkardığı belirtildi.

Kul hakkı ve adaletin en üst seviyede uygulanması gereken bir kurumda mobbing yapıldığı iddiası bile Bolu Kamuoyunda şok etkisi yarattı.

MOBBİNG NEDİR?

Mobbing iş yerinde çalışan kişiye karşı aynı iş yerinde bulunan bir veya birden çok kişi tarafından uygulanan psikolojik taciz, şiddet, düşmanca tutum vb. davranışlardır. Bu tanım, mobbing nedir sorusuna verilebilecek en kısa yanıttır. Bu konuya ilişkin yasal düzenlemeler, İş Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda da bulunmaktadır.