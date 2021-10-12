Mobeselerden kaçamadı

Haber: C. Kutay Aykan

Gerede Meslek Yüksek Okulu yolunda drift atarak ilerlediği sırada mobese kameralarına yakalanan otomobil sürücüsü, Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerince durduruldu. Belirlenen sürücüye 6 bin 700 TL ceza kesildi ve ehliyetine 2 ay el konuldu.

Edinilen bilgiye göre üniversite bölgesinde seyir halinde olan otomobil drift atmaya başladı. Kavşakta bulunan mobese kameraları tarafından görüntülenen otomobil, Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü haber merkezinin anonsu üzerine trafik ekipleri tarafından durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken ayrıca 6 bin 700 TL de ceza kesildi.

Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan işlem yapıldıktan sonra ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Üniversite bölgesinde öğrencilerin güvenliği için Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler denetimlerini sıklıkla sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2021, 12:52