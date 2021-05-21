Mobil aracı yerinde inceledi!

Haber: Aysun Beykoz

2021 Afet Eğitimi Yılı etkinlikleri dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bolu İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından imzalanan protokol kapsamında, veli, öğretmen ve öğrencilere Afet Bilinci eğitimi verilmesi amaçlanmıştı.

İmzalanan protokol çerçevesinde,İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait afet eğitimi ve iş güvenliği eğitimi mobil aracında yapılacak yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Sarıcı, yaptığı ziyarette işyeri sağlığı ve güvenliği biriminden bilgi aldı. Bunun yanı sıra Sarıcı, deprem bölgesinde yer alan ilimizde, afet eğitimlerinin sürekli gündemde tutulması gerektiğine de vurgu yaptı.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mobil araçta yapılacak olan yenileme ve geliştirme çalışmaları sonrasında öğrencilere uygulamalı eğitimler verilmeye devam edileceği de bildirildi.