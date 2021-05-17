‘Mobil Hizmet’ devam edecek

Haber: C. Kutay Aykan

​Tüm Türkiye, koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan- 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanmaya girerken, Bolu Belediyesi halkın belediye hizmetlerine kesintisiz ulaşabilmeleri için ‘Mobil Hizmet Aracı’nı devreye soktu. 3 Mayıs itibariyle mahalle mahalle gezerek belediye hizmetlerini vatandaşın ayağına götüren Mobil Hizmet Aracı, Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla tam kapanma sonrasında da hizmet vermeyi sürdürecek. Bu hafta içi de mahalleleri gezecek olan hizmet aracında vatandaşlar dijital su kartı yüklemelerini, emlak vergisi ödemelerini ve su sayacı değişim işlemlerini kolaylıkla yapılabilecekler.

Başkan Özcan’ın talimatıyla mahallelere giden Mobil Hizmet Aracının programı şu şekilde:

17 Mayıs Pazartesi günü 09.30-12.30 ile 13.30-16.00 saatleri arasında Sümer Mahallesi Ayhan Sokak Pazaryeri, Seyit Mahallesi Okul Sokakta

18 Mayıs Salı günü 09.30-12.30 ile 13.30-16.00 saatleri arasında Gölyüzü Mahallesi Bal Sağlık Ocağı Önü, Paşaköy Mahallesi Okul Önünde

20 Mayıs Perşembe günü 09.30-12.30 ile 13.30-16.00 saatleri arasında Dağkent Mahallesi Dağkent Camii Önü, Karaköy Mahallesi Sosyal Tesislerde

21 Mayıs Cuma günü 09.30-12.30 ile 13.30-16.00 saatleri arasında Akpınar-Aktaş Mahalleleri Akpınar Akmanlar Cami Önü, Köroğlu Mahallesi Köroğlu Kavşağı Ateş Market Önünde