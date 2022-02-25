Mobil Sosyal Hizmet Aracı Bolu’da

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sunulan hizmetlere vatandaşların daha kolay ulaşması ve sosyal sorunlar ile risklerin daha fazla yaşandığı yerleşim bölgelerinde özellikle koruyucu ve önleyici sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla Mobil Sosyal Hizmet Aracı hizmete başladı. 3 ay boyunca kırsal kesimdeki vatandaşların ayağına kadar gidecek. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görevli meslek elemanları ile birlikte haftalık program doğrultusunda ilçelerimize giden Mobil Sosyal Hizmet Aracı’nda, ihtiyaç sahibi vatandaşların başvuruları alınacak ve ön görüşmeler yapılacaktır. Bunun yanında ilçelerde alan taraması yapılarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne ulaşamayan risk altında bulunan kişiler tespit edilecektir.

Mobil Sosyal Hizmet Aracı ile; Engelli Evde Bakım Hizmeti, Huzurevi hizmeti, Sosyal ve Ekonomik Destek Yardımı, Korunmaya Muhtaç Çocuklara yönelik hizmetler, Danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, Eğitim hizmetleri yürütülecektir.