Mobil Trafik Eğitim Tırı Bolu’ya geliyor

Haber: Aysun Beykoz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla geçtiğimiz hafta Ankara’da tanıtımı gerçekleştirilen Mobil Trafik Eğitim Tırı faaliyetine ilimiz Bolu’dan başlıyor. Konuyla ilgili Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İşbirliği Protokolü’nün imzalanarak, yürürlüğe girdiği; Söz konusu protokol kapsamında, çocuklara yönelik trafik eğitimlerinin verilebilmesi amacıyla ‘Mobil Trafik Eğitim Tırı’ eğitimlerinin 25-26 Eylül 2019 tarihlerinde, ilimizde yapılacağı bildirilmiştir. Mobil Trafik Eğitim Tırı; Eğitim faaliyetlerine, 25 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 10.00 ‘da Bolu Kent Meydanında yapılacak eğitim ile başlanacak ve 26 Eylül 2019 Perşembe günü programa devam edilerek, program bitiminde ‘Mobil Trafik Eğitim Tırı’ ilimizden ayrılacaktır. Bolu Kent Meydanında 25.09.2019 Çarşamba günü saat 10.00 ‘da Mobil Trafik Eğitim Tırı açılış programı yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.