Haber: Semih Baykal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü son sınıf öğrencisi olan Batuhan Beykoz, küçük yaşlarından itibaren modaya ve tekstile ilgi duymaya başladı. Bu ilgisine daha fazla kayıtsız kalamayan Beykoz, 5 yıl önce ilk olarak kardeşiyle internet üzerinden satış mağazası açtı. İnternet mağazalarında Dünya’nın ikonik markalarını ve en çok ürünlerini satan Beykoz, daha sonra Bolu’nun hem moda hem de farklı tarzda ürünlere ihtiyacı olduğunu düşünüp Bahçelievler Mahallesi Alemdar Sokak’ta bulunan Coşan Apartmanında Modaromm adlı mağazayı açtı. Mağazada giyimden ayakkabıya, ayakkabıdan çantaya, çantadan her türlü aksesuara kadar her yaşa uygun dünya markaları vatandaşlara uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

“KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ FARKLI ŞEYLER GİYMEYİ VE DİKKAT ÇEKMEYİ SEVİYORUM”

Modaya ve tekstile olan ilgilisini şu sözlerle açıklayan Batuhan Beykoz; “Anne tarafım yurt dışında yaşadıkları için küçükken bana buradan getirdikleri kıyafetler her zaman beni heyecanlandırırdı. Çünkü o zamanlar Türkiye’de daha önce hiç görmediğim ürünler mevcuttu. Küçüklüğümden beri farklı şeyler giymeyi ve dikkat çekmeyi seviyorum. Bu sebepten dolayı moda ve tekstile daha fazla kayıtsız kalamadım. Her zaman hayatımda olan modayı 5 sene önce erkek kardeşimle internet üzerinden hayata geçirdik. 5 sene sonunda da artık bir mağaza açmaya karar verdim ve Modaromm adıyla moda sektörüne giriş yaptım” dedi.

“EMEK OLMADAN YEMEK OLMAZ”

İdeali olan insanların mutlaka çizdikleri yolda başarıya ulaşacaklarını da ifade eden Beykoz; “Babamın her zaman ‘Emek olmadan yemek olmaz’ diye güzel bir sözü vardır. Yani ideali olan insanların mutlaka kendisine çizdiği bir yol ve o yolun sonunda varmak istediği bir nokta vardır. Doğru adım ve kendimden emin attığım her adım beni o noktaya yaklaştırıyorsa bu başarıdır” diye söyledi.

“İŞİME PROFESSİYONEL YAKLAŞIYORUM”

Moda sektöründe henüz tasarımla uğraşmadığını ancak işine professiyonel yaklaştığını belirten Beykoz; “Modayla ilgileniyorum fakat tasarımını henüz yapmıyorum. Bu sebepten dolayı kendimi 2’nci grupta görüyorum. İşimi ciddiye alıyorum. Birçok fedakarlık yapıyorum işim için. Professiyonel yaklaşıyorum. Kafamda gördüğüm her şeyi biriktiriyorum ve taklitlerden kaçınıyorum. Çok özel markaları ve ihraç edilen ürünleri makul fiyatlara insanlara ulaştırıyor olmam benim farkım” şeklinde belirtti.

“TEKNOLOJİ VE SOSYAL MEDYANIN ÇOK BÜYÜK BİR YAPTIRIMI VAR”

Tekstilde ve modada bile artık bloggerların öneminin büyük olduğunu da açıklayan Beykoz; “Teknolojinin ve sosyal medyanın çok büyük bir yaptırımı var. Tekstilde ve moda da bile artık bloggerların önemi büyük. İş birlikleri artacak, tasarımların ve markaların ciddi şovlara dönüşeceği işler olacağını düşünüyorum. Yani tekstil ve moda sadece manken ve giysi görmekten ibaret olmayacak.”

“HEM İNTERNETTEN HEMDE ADRES BİLGİLERİMİZDEN BİZE ULAŞABİLİRLER”

Vatandaşların kendilerine nasıl ulaşabileceklerini anlatan Beykoz; “Mağazamızı görmek isteyenler adres bilgilerimizden bize ulaşabilir. Aynı zamanda da instagram’dan (rom.fashion) sayfasından da ürünlerimizi hem takip edip hem de mağazamız hakkında bilgi alabilir” şeklinde anlattı.

“HEDEFİM YURT DIŞI PAZARINA AÇILMAK”

Son olarak gelecekteki hedeflerini açıklayan Beykoz; “İlerleyen zamanda kendi markamızı ve patentimizi alıp önce Türkiye sonrada yurt dışına açılıp işleri büyütmek istiyoruz. Satış noktalarımızı arttırıp daha fazla insana ulaşmak istiyoruz” dedi.