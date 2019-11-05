MODELSAN, fuarda Bolu’yu temsil edecek

Haber: Ceylan Beykoz

Flower Show İstanbul/Eurasia Plant Fair 2019’da iç ve dış mekan süs bitkilerinden çiçek ve çiçekçilik malzemelerine, fide ve tohumlardan dikey bahçe uygulamalarına, egzotik ağaçlardan milli bitkilere, sulama ekipmanlarından peyzaj uygulamalarına ve bahçe aksesuarlarına kadar tüm yenilikler bir arada sergilenecek. Aralarında belediyeler, kamu kurumları, inşaat ve peyzaj proje firmaları, turistik tesisler, yapı marketler, şehir planlamacıları ve mimarların da olduğu yurt içi ve yurt dışından binlerce alıcıyı ağırlayacak olan fuar, bu yıl da Türk süs bitkileri sektörünü dünyaya açacak.

BOLU’DAN MODELSAN KATILACAK.

Bu yıl 11. kez kapılarını açacak fuara Bolu’da 1980 yılından bugüne kadar ahşap sektöründe hizmet veren ilimizin sektörel anlamda öncü kuruluşlarından olan Modelsan Dekorasyon Mobilya katılacak. Modelsan fuarda onlarca farklı ürün çalışmalarını sergileyecek.

16 BİN 500 ALICININ ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR

Geçtiğimiz yıl 11 ülkeden 163 katılımcı firmayı, 52 ülkeden 15 bin ziyaretçi ile buluşturan, Flower Show İstanbul/Eurasia Plant Fair, 14-16 Kasım tarihlerindeki buluşmada da, süs bitkileri sektörünün ihracat hedeflerine katkı sağlamaya devam edecek. Geçen yılki fuara birçok ülkeden katılım olduğu bilgisini paylaşan Tarsus Turkey Fuar Direktörü Mustafa Gültekin Gökgül, sektörün yeni pazar beklentileri doğrultusunda bu yılki fuarda da yurt dışından önemli sayıda satın almacıyı ağırlamaya hazırlandıklarını söyledi. 30 bin metrekarelik brüt alanda gerçekleşecek fuarı, pek çok farklı ülkeden 16 bin 500 alıcının ziyaret etmesi bekleniyor.

SÜSBİR, FUARLA BİRLİKTE YENİ PAZARLARA AÇILMAYI HEDEFLİYOR

Tarsus Turkey ile birlikte bu yıl 11’incisini düzenleyecekleri Flower Show İstanbul/Eurasia Plant Fair hakkında açıklama yapan SÜSBİR (Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet DÜNDAR, fuarın doğrudan 78 bin, dolaylı yoldan 500 bin kişinin istihdam edildiği sektörleri için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

SEKTÖRÜ BULUŞTURAN ULUSLARARASI TEK ADRES

Geçen yıl ihracatını yüzde 17 arttırarak 100 milyon dolar hedefini yakalayan Türk Süs Bitkileri Sektörü, 2019 sonuna kadar yurt dışı satışlarını 125 milyon dolara çıkarmaya odaklandı. “Sektör olarak hedeflerimize doğru yürürken, tüm aktörlerin birlikteliği gerekiyor” diyen Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, firmaların dışa açılması, ürünlerini yeni alıcılara sergilemesi ve böylece ihracatın arttırılması adına bu fuarın büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

SEKTÖR GÜNDEMLERİ KONUŞULACAK

Uluslararası ölçekte sektörel bir ticari etkinlik olmasının yanında Flower Show İstanbul/Eurasia Plant Fair, aynı zamanda süs bitkileri ve peyzaj gündemlerinin konuşulduğu, bilgi ve birikimlerin aktarıldığı bir paylaşım platformu özelliği de taşıyor. Bu kapsamda fuarla eş zamanlı gerçekleşecek Peyzaj ve Kentsel Tasarım Panel ve Konferanslarında, SÜSBİR, PMO (Peyzaj Mimarları Odası) ve İPAR (İp Parkurları ve Macera Parkları Derneği) ile İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. tarafından bir dizi oturum gerçekleştirilecek.