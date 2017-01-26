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26 Ocak 2017 Perşembe
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    • Moğol öğrenciler tamga sergisi açtı

    Yunus Emre Enstitüsü’nün Başbakanlığa bağlı TİKA iş birliğiyle düzenlediği eğitim programı kapsamında, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (AİBÜ) ağırlanan Moğolistan Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencileri, Türkçe hazırladıkları bir etkinlik gerçekleştirdiler ve tamga sergisi açtılar.

    26 Ocak 2017 Perşembe 16:09
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    Moğol öğrenciler tamga sergisi açtı

    Basın Bülteni

    Kongre Merkezi Yeşil salonda düzenlenen etkinlik ve sergi açılışına, Rektör Prof. Dr. Hayri Coşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayrettin Öztürk, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Halit Karatay ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

    İstiklâl Marşı ve ardından Moğol Milli Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını TÖMER Müdürü Doç. Dr. Halit Karatay yaptı. Karatay, böyle bir projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve AİBÜ tarafından milletlerarası kardeşliği pekiştirmek, iş birliğini ve dayanışmayı arttırmak amacıyla düzenlenen projede emeği geçenlere teşekkür etti.

    Rektör Coşkun: “Uluslararası Öğrenci Kontenjanlarını Arttırmayı Hedefliyoruz”

    Rektör Prof. Dr. Hayri Coşkun ise, uluslararasılaşmanın bir parçası olarak farklı milletlerden daha fazla sayıda uluslararası öğrenciyi üniversitemizde görmek istediklerini vurgulayarak, uluslararası öğrenci kontenjanlarını arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

    Senato Toplantısı’nda konunun görüşüleceğini ve talebin YÖK’e bildirileceğini kaydeden Coşkun, “Bu önemli çünkü milletlerarası ve devletlerarası ilişkiler ne kadar çok artarsa, insanların birbirini anlaması ve işlerin daha kolay hale gelmesi o kadar mümkün olacak. Örneğin Moğolistan’la tarihte ortak coğrafyalar paylaşmış milletleriz. Dil ve kültür benzerlikleri var. Eski Türklere ait eserler bugünkü Moğolistan toprakları üzerinde. Dünya üzerinde ne kadar farklı insan ve anlayış olursa olsun aslında bizleri bir arada tutan çokça sebepler de var. İşte bu tür projelerle iş birliğini geliştirip birbirimizi daha iyi tanırsak dünya barışına da hizmet etmiş oluruz.” diye konuştu.

    Moğolistanlı Öğrenciler Ülkelerini Tanıttı

    Konuşmaların ardından yerel kıyafetler giymiş Moğolistanlı öğrenciler, ülkelerini ve Moğolistan Devlet Üniversitesi’ni tanıttılar, Moğol şiirleri okuyup şarkılar söylediler, yerel dans gösterileri sundular. Etkinlikte, Moğolistanlı kız öğrenci, Türkoloji bölümü hakkında bilgi verdi;2000 yılında Türkolog yetiştirmek için kurulan bölümde, eski Türk yazıtları ile eski Türk dilleri ve kültürleri üzerine çalışmalar yapıldığını anlattı.

    Etkinliğin sonunda Moğolistanlı öğrenciler, Doç. Dr. Halit Karatay ile Rektör Prof. Dr. Hayri Coşkun’a, Moğolistan Devlet Üniversitesi rektörünün teşekkür plaketini ve yöresel hediyelerini takdim ettiler.

    Etkinliğin ardından Kongre Merkezi fuaye salonunda Moğolistanlı öğrencilerin hazırladığı tamga sergisi açıldı. Sergide, eski Türklerin taşlar üzerine yaptıkları sembol, harf ve şekillerin kağıt üzerine kopyalanmasıyla oluşturulmuş çalışmalar yer aldı. Sergiyi öğrencilerle birlikte gezen Rektör Coşkun, sembollerin anlamları hakkında öğrencilerden bilgi aldı.



    Anahtar Kelimeler: Yunus, Emre, Enstitüsü’nün, Başbakanlığa, Bağlı

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