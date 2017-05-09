Haber: BMA

Geçtiğimiz hafta Yükseköğretim Kurulu kararı ile vekaleten Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu, AİBÜ Kurucusu Merhum İzzet Baysal’ın Anıt Mezarını ziyaret etti. Ziyarette İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ömer Başkan’ın Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunurken, Prof. Dr. Mollaibrahimoğlu, İzzet Baysal’ın kabri başında dua etti. Mollaibrahimoğlu daha sonra anıt mezardaki ziyaretçi defterini imzaladı.

Rektör Vekili Mollaibrahimoğlu ayrıca AİBÜ Rektörlüğüne vekaleten atanması dolayısıyla da bir teşekkür mesajı verdi. Mollaibrahimoğlu mesajında, "“Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayı ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Vekilliğine atanmış bulunmaktayım. Görevim süresince bayrağımızdan, kültürel değerlerimizden, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünden taviz vermeden herkesin düşünce ve kanaatine saygılı olacağımı ve kimseyi ötekileştirmeden, hak-hukuku gözeterek hür ortamda, uyum ve ahenk içinde, karşılıklı sevgi ve saygı anlayışı içinde olacağımı belirtmek isterim.

Bu görevi bana tevdi eden YÖK Başkanımız sayın Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ Bey’e teşekkürlerimi arz eder, bu alanda tavsiye ile katkısı olan herkese şükranlarımı ifade etmek isterim. Atanmamın Üniversitemiz için, ilimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.