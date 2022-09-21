Haber: Nesrin Altuntaş
Aktaş Mahallesi’ndeki boş arazide moloz yığınları arasında bulunan kuyudan gelen köpek seslerini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, hayvanın hayatını kurtarmak için kuyuya merdiven indirdi. İndirilen merdivene tırmanarak yukarı çıkan köpek, şaşkın bakışlarla şoku atlatarak gözden kayboldu.
Molozlar arasındaki kuyuya düştü
Aktaş Mahallesi’ndeki su kuyusuna düşen köpek Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber: Nesrin Altuntaş
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