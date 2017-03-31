Yazıyı Özge Nur Dilber'in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

"Videoyu İzlemekte Sorun Yaşıyorsanız Buraya Tıklayın..."

Bazen hayatı kurulmuş saat gibi yaşadığınızı hissettiğiniz oluyor mu? Yani her gün aynı saatte uyanıp işe gittiğiniz gün içinde aynı şeyleri yapıp aynı kişilerle konuşup eve gelenlerden misiniz? Günümüz şartlarında bu sorulara çoğu insan evet der. Niye böyle oluyor diye baktığımızda vaktimiz yok cepte para yok gibi bahaneler uydururuz. Bence bunların hepsi bahanedir hayatı monotonlaştıran şey ise yaşamın ayrıntılarını atlayıp mutlu olmayı değil her fırsatta sinirlenmeyi seçmektir

Şimdi nasıl yanı o ayrıntılar nedir diye soruyorsunuz değil mi? mesela şimdi bir düşünelim En son ne zaman şaşırdınız, güldünüz ve güldürdünüz. Bana her zaman gülüyoruz demeyin ona gülüş demiyorum Gerçek bir gülümsemeden bahsediyorum şarkıda dediği gibi gülünce gözlerinizin içi gülecek hatta karnınız ağrıyacak söyleyin en son ne zaman böyle gülümsediniz

Bakıyorum da şöyle bir düşündünüz ve hatırlamakta zorluk çekiyorsunuz. Çünkü günümüzde dediğim şekilde çok az gülüyoruz. Az şaşırıyoruz ve buda gösteriyor ki birbirimize şaka yapmıyoruz. Bırakın şaka yapmayı şaka kaldıramıyoruz bile. İyide tüm bu anlattıklarım hayatımızı renklendiren şeyler değil mi? ne ara bu kadar hoşgörüsüz bu kadar monoton yaşamaya başladık bilmiyorum ama gülmeyi güldürmeyi şaka yapmayı seven biri olarak şu anda içimden yaşasın 1 Nisan şaka günü diyorum.

Farkındayım 1 Nisanı ve şaka kelimesini duyanlar birazcık gülümsediniz hatta sevdikleriniz için şaka organizasyonları düşünmeye başladınız ve bu sayede de hayatın monotonluğundan biraz sıyrıldınız. Gördüğünüz gibi hayatta küçük şakalar içten gülümsemeler ve şaşırmalar önemlidir insanı zinde tutar. İnsana hoşgörü yeteneği kazandırır hoşgörülü bir insanda kendisiyle barışık olduğu için hayatta her zaman kuvvetli olur

Bunları size niye anlattığımı merak ediyorsunuz değil mi? hemen açıklayayım.

Bakın arkadaşlar anlattığım gibi hayatta ayrıntılara dikkat etmek şakalarla günün monotonluğundan kurtulmak engellenen insanlar için iki kat önem taşır. Bazı insanlar engel sahibi bir bireye yaklaşırken son derece korkak ve çekingen davranışlar sergiler ve bilmeden engellenen bireyin kendini kötü hissetmesini sağlarlar bu davranış bence yanlıştır. Çünkü engellenen birey de insandır camdan veya kırılgan bir maddeden üretilen bir şey değildir özellikle eğitimcilerimizin ve engel sahibi kişilerin ailelerinin bu bilince sahip olup engelli bireylere normal davranmaları gerekir

Şimdi bana Onur iyi diyorsun da bizim çocuk şakadan güler yüzden anlamaz ancak azarlayınca anlar diyorsunuz. Peki size bir soru acaba çocuğunuz mu anlamıyor yoksa anlatmak olaylara espri ile yaklaşmak size zor mu geliyor? Bence anlatmak size zor geliyor çünkü sinirlenip bağırmak korkutmak dünyanın en kolay işi

Bakın arkadaşlar genellikle tiyatrocuların ve yazarların kullandığı bir laf vardır “güldürmeyi bilen hayatta her şeyi rahatlıkla başarır” diye. Ne olur sizde gülmeyi ve güldürmeyi engellenen arkadaşlarımıza öğretin onlara şakalar yapın ve onlarında size şakalar yapmasına izin verin. Zaman geçtikçe göreceksiniz engellenen bireylerin kendine olan güvenleri artacak daha kuvvetli insanlar haline geleceklerdir ve hayatları da monotonluktan uzaklaşacaktır.

Bu arada gecen hafta ve bu hafta ki yazılarda niye Down Sendromu konusuna hiç değinmedin Down Sendromu günü ve haftasıydı unuttu herhalde diyenlere. Korkmayın unutmadım demek istiyorum ama ben bazıları gibi sadece o gün ve o hafta yazıp konuşanlardan olmadığım için ve bu tür günleri ve haftaları sevmediğim için bu konuda bir şey yazmak istemiyorum. Deyip bu hafta yazıma burada noktayı koyuyorum. Haftaya görüşmek üzere…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi...