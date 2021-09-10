Mor patates hasadı başladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediyesi, hayata geçirdiği “iyi tarım uygulamaları” ile üretmeye ve Bolulu çiftçilere örnek olmayı sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Bolu merkeze yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Çayırköy’de belediyeye ait tarlada ekimi yapılan mor patatesin hasat dönemi başladı. Besin değeri yüksek, lif oranı yüksek, mor renge sahip olması nedeniyle doğal renklendirici olarak pasta ve böreklerde kullanılabilen mor patates kadın işçiler tarafından topraktan çıkartılıyor.