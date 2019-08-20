Mor patatesler topraktan çıkarıldı

Haber: Esra Perçin

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, doğal miras olan ata tohumlarına sahip çıkmak amacıyla, Karacasu Beldesi’nde bulunan belediyeye ait serada mor patates yetiştiriciliğine başladı. Bolu Belediyesi tarafından tohumluk olarak geçtiğimiz aylarda ekimi yapılan ve günümüzün en yaygın rahatsızlıklarından biri olan obezite ile mücadelenin olumlu sonuçlanmasında büyük fayda sağlayan, içerisinde barındırdığı çok sayıda vitamin ve minerallerle yararlı ve ticari değeri yüksek bir besin olan, mor patatesler ilk kez Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ve Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın tarafından topraktan çıkarıldı.

“Ekonomik değeri de çok yüksek”

Bolu Belediye Başkan yardımcısı Rasim Özdemir, çiftçilere mor patates üretimi konusunda tavsiyelerde bulunacaklarını ifade ederek, "Bolu yöresi bilindiği gibi patates ile anılan, patates üretiminin çok olduğu bir yerdir. Sarı patatesimiz vardır dünyaca ünlü. Çok lezzetli bir patatestir. Bunun yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak ekonomik değeri yüksek ne yapabiliriz? diye düşünürken mor patates ekimi yaptık. Şimdi de bu patatesleri çıkarttık. Ekonomik değeri de çok yüksek. Biz bu konuyla ilgili ilk defa böyle bir çalışma yaptık. Çiftçilerimize eğer bunun üretimi uygun olursa onlara da önümüzdeki yıllarda tavsiye etme yöntemine gideceğiz” şeklinde konuştu.

“Obeziteye karşı etkili”

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın ise, mor patatesin obeziteye karşı etkili, kalp hastalıklarına karşı koruyucu özelliği ve bunama ve unutkanlığı gideren bir özelliğe sahip olduğunu belirterek, “B vitamini, A vitamini ve C vitamini açısından son derece kuvvetli bir besindir. Lif oranı çok yüksek. Nişasta oranı çok düşük. Çok iyi bir karbonhidrattır. Ayrıca mor rengine sahip olması nedeniyle doğal bir pigment olarak pastalarda, böreklerde, çikolatalarda ve birçok çeşitle sofralarımızda görebileceğimiz ticari değeri yüksek çok sağlıklı bir sebze. Tohum olarak biz bunun üretimine başladık. Tohum olarak bu sene çoğaltmayı düşünüyoruz. Zaten Bolu toprağı yumrulu bitkilere çok yatkın. Patatesimiz de zaten meşhur. Bu mor patatesin de üretimini de çok kolay yapmaktayız. Bunu da çiftçilerimize kazandırmayı amaçlıyoruz. Normal patatesten tadı da farklı içindeki vitamin olarak da farklı. Antioksidan değeri çok yüksek. Obeziteye karşı etkili. Kalp hastalıklarına karşı koruyucu özelliği var. Ayrıca bunama ve unutkanlığı gideren bir özelliğe sahip. Mor besinlerin antioksidan değeri çok kuvvetli olduğu için hücre koruyucu özelliğine sahip” dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2019, 16:36