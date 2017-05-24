BASIN BÜLTENİ

Bolu Atatürk Ortaokulu öğretmenlerinin Erasmus Projesi kapsamında düzenledikleri eğitim amaçlı gezi kapsamında ziyaret ettikleri Malta, Slovenya, Çek Cumhuriyeti ve Finlandiya gezisinin ardından ortaya atılan fikir sonrası hayata geçirdikleri Proje ve Aktivite Merkezi, Bolu’da ilk olarak hayata geçti.

Öğrenci ve öğretmenlerin motivasyonunu sağlamak, boş vakitlerini burada geçirmek, eğitimi eğlenceli bir hale getirmek amacıyla oluşturulan merkeze girmek için derslerden iyi notlar almak, yerde gördükleri çöpü alarak çöpe atmak, arkadaşlarına ve öğretmenlerine yardımcı olmak gerekiyor. Bu ve benzeri hareketleriyapan öğrenciler aldıkları kupon ile içerisinde langırt, dart, masa hokeyi, masa tenisi, tabu, mangala, satranç, dama, 9 taş gibi oyunların yer aldığı merkezde hoşça vakit geçirebiliyorlar.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ile birlikte bu örnek projeyi gezen ve emeği geçenleri kutlayan Bolu Valisi Aydın Baruş, bu merkezin diğer okullarda da hayata geçirilmesi için çalışma yapılması talimatını verdi.

Merkezde bulunan ve aldıkları kuponlar ve boş derslerde hoşça vakit geçiren öğrenciler ile sohbet eden Vali Baruş, Okul Müdürü Metin Kazan ile projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri kutladı. Öğrencilerle beraber oynanan oyunlara eşlik eden Vali Baruş, öğrencilerden de merkezle ilgili olumlu geri dönüşler aldı.

“GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL BİR PROJE”

Merkezin Proje ve Aktivite Merkezinin açılışı yapılmasının ardından okuldaki öğretmenlerle bir toplantı yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, 3 ortaokulun birleşmesi sonucu burada Atatürk Ortaokulu adı altında öğrencilere eğitime devam edildiğini ifade ederek öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Okulumuzun hitap ettiği 4 mahalleden 540 civarında öğrencimiz olduğunu öğrendim. 45 öğretmenimiz de bu çocuklarımızı hayata iyi hazırlamak, sınavlara iyi hazırlamak, gelecekte onların başarılı birer fert olması için elinizden geleni yapıyor. Ben öncelikle bu projeniz gibi proje örneklerinizin çoğalmasını diliyorum. Gerçekten çok güzel bir proje ve bunu diğer okullarımızda da yaygınlaştırma kararı aldık. Bunu gerek sivil toplum kuruluşlarından gerek kamu imkanlarından yararlanarak geliştirmeyi düşünüyoruz. Çünkü öncelikle önem verilmesi gereken konuların başında çocuklarımızın okula severek gelmesini temin edebilecek bir ortam oluşturmak geliyor. Öğrenciler sadece ders yapmak için okullara geldiklerinde özellikle derslerde başarısı çok iyi olmayan çocuklarımız okula sempati duymuyor. Bu sempatiyi oluşturmak için de onlara okul alanı içerisinde değişik aktivite imkânları oluşturmak durumundayız. Diğer taraftan da çocuklarımızı sadece ders bakımından, başarı bakımından, sınavlara hazırlık bakımından iyi yetiştirmek değil aynı zamanda onları topluma faydalı fertler olacak, ailelerinin gurur duyacağı, milletinin gurur duyacağı insanlar olarak yetiştirmek durumundayız. Çünkü eğitimin gerçek amaçlarından birisi budur. Derslerinde çok başarılı, sınavlarda ön plana çıkmış öğrenciler yetiştirebiliriz ama bu kişilikler yarın ailesini, toplumunu her bakımdan gurur duyacağı birer fert olmazsalar bu eğitimde başarılı olduğumuz anlamına gelmez. Bu anlamda özellikle öğrencilerinizin aktif olarak katılacağı, programlar, projeler sayesinde öğrencilerimizin sosyal aktivitelere katılımı içerisinde yer almalarını sağlamalıyız. Bu manada da özellikle toplumun el uzatılması gereken kesimleri ile çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği çok önemli. Kızılay, Yeşilay ve diğer yardım kuruluşları, diğer taraftan devletin kamu kurumları bünyesinde faaliyet gösteren huzurevleri, çocukevleri gibi yerlerin ziyaret edilmesi gibi etkinlikler yarının örnek insanlarını oluşturmak ve hepimizin gurur duyacağı nesiller yetiştirmek bakımından çok önemli. Hem milli, hem dini, hem de ahlaki değerlere sahip nesillerin buradan mezun olduktan sonra toplum içerisinde önemli roller üstlenmeleri önemli. Bu yönde çaba sarfeden tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

“ÇOCUKLARLA ARKADAŞ OLALIM”

Biz büyükler olarak çocuklarımıza devamlı öğütler veririz. Anne babaları olarak veya idareciler olarak devamlı nasihat veririz ama bu nasihatleri günlük yaşamda yaşanabilir kılmak çocuklarımız üzerinde son derece önemli izler bırakıyor. Bu açıdan bunun pratikte de gerçekleştirilmesi, özellikle toplumun mağdur kesimini oluşturan insanlarla birlikte hayat içerisinde yer alınması, engelli, öksüz ve yetimlerle huzurevlerinde kalan yaşlılara belli programlar dahilinde ziyaretler gerçekleştirip, onların eline ufak bir çiçek verilmesi ve onlarla sohbet edilmesi dahi toplumumuzu bir arada tutabilecek ve sevinç kaynağı oluşturacak vesilelerdir. Boş derslerimizde, boş zamanlarımızda çocuklarımızla hep birlikte arkadaş olalım. Çocukların korktuğu, çekindiği kişilik olarak değil onların hep yanında olmamız, her sorunda varlığımızı hissettirmemiz her ortamda onlarla birlikte olmamız çok önemli. Bu kapsamda ailelerle temas, okul aile birliği toplantıları önemli.”dedi.