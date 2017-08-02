Haber: Semih BAYKAL

Olay öğle saatlerinde ilimiz merkez İhsaniye Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Saniye Horasan adlı bir kadın iddiaya göre, karşıdan karşıya geçmek isteyerek yola atıldı. Yolu kontrol etmeden çıkan Horasan’a, stadyum istikametinde seyreden 14 NB 506 plakalı motosiklet çarptı. Çevrede bulunan vatandaşlar, kadının yaralandığı fark edince 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Horasan’a ilk müdahale olay yerinde 112 motorize sağlık ekibi tarafından yapıldı. Daha sonra yaralı kadın, kaza mahalline gelen ambulansla, İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.