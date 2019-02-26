Motorin ve benzine zam

Motorinin litre fiyatına dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ortalama 28, benzinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam geldi.

Motorin ve benzine zam

Haber: Esra Öztürk

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara’da ortalama 6,09 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira oldu.

Motorinin litresi İstanbul’da 6,05 liradan 6,33 liraya, İzmir’de 6,09 liradan 6,37 liraya yükseldi.

Benzinin fiyatı Ankara’da ortalama 6,44 liradan 6,61 liraya, İstanbul’da 6,37 liradan 6,54 liraya, İzmir’de 6,42 liradan 6,59 liraya yükseldi. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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