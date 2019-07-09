Motorinde indirim

Haber: Aysun Beykoz

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) tarafından yapılan açıklamada bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 15 kuruş indirim yapıldığı duyuruldu. EPGİS geçtiğimiz günlerde de benzine 11 kuruşluk indirim yapıldığını açıklamıştı. Yapılan indirimin pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtilirken Ankara'da ortalama 6,53 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,38 lira; İstanbul'da ise 6,46 liradan 6,31 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.