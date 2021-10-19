Motorine bir zam daha geldi

Haber: C. Kutay Aykan

Akaryakıtta cuma günkü zamların ardından motorinde yeni bir fiyat artışı daha var. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş daha zam geldi. Böylece motorin 8 lirayı aşarak benzinin litre fiyatını geçecek.

Son zamların ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 8,16 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 8,25 liraya yükseldi. Böylece, üç günde ikinci kez zamlanan motorinin litre fiyatı benzini geçmiş olacak.

Cuma gecesi motorine 41, benzine 14 kuruş zam yapılmıştı. Benzinin litresi İstanbul'da 7,92; Ankara ve İzmir'de 8 liradan satılıyor.