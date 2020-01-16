Motorine indirim

Haber: Aysun Beykoz

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan yapılan açıklamada (EPGİS) motorinin litre satış fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruş indirim yapıldığını duyuruldu. Motorine gelen indirimin ÖTV nedeniyle pompa fiyatlarına yansıtılmadığı belirtti.

Pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak

Mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak. Motorinin litresi Bolu’da ortalama 6,61 liradan, İstanbul’da 6,53 liradan, Ankara’da 6,65 liradan, İzmir’de ise 6,62 liradan satılıyor. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.