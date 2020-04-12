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Motorine indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından yapılan açıklamada motorinin litre fiyatında 11 Nisan itibariyle geçerli indirime gidildiği bildirildi.

Motorine indirim

Haber: N. Halid Altundal

Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanmalar devam ederken ülkemizde de akaryakıt ürünlerindeki fiyat değişikliği sıklaşmaya başladı. Son olarak Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) tarafından yapılan açıklamada motorinin litre fiyatında 7 kuruş indirim yapıldığı bildirildi. EPGİS söz konusu açıklamada, "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 11/04/2020  tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Motorinde 7 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verdi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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