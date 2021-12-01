Motorine indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS),motorinin litre satış fiyatına 44 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

Motorine indirim geldi

Haber: C. Kutay Aykan

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, motorinin litre satış fiyatına 44 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 9,78 liradan 9,34 liraya, Ankara’da 9,86 liradan 9,42 liraya, İzmir’de ise 9,88 liradan 9,44 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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