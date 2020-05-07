Motorine önce zam sonra indirim

Haber: N. Halid Altundal

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) yaptığı açıklamada benzinin litresine 7 Mayıs itibariyle geçerli 20 kuruş, motorinin litresine ise 27 kuruş zam yapıldığını bildirdi. EPGİS tarafından yapılan açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden yeni bir açıklama yapıldı. EPGİS’ten alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatında 8 Mayıs itibariyle geçerli bu kez 7 kuruş indirime gidildi.

Akaryakıt ürünlerinde son olarak benzine 6 Mayıs’ta 5 kuruş, otogaza 5 Mayıs’ta 25 kuruş zam ve motorine de 16 kuruş zam yapılmıştı.