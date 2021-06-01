Motorine zam



Haber: N. Halid Altundal

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) tarafından akaryakıtta devreye sokulan tavan fiyat uygulamasının sona ermesinin ardından akaryakıt ürünlerine 60 kuruşa varan zamlar geldi. Araç sahiplerinin büyük tepkisiyle karşılanan zamların ardından Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS), motorinin litre fiyatında artış gerçekleştiğini açıkladı.

EPGİS’ten yapılan açıklamada, “1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 23 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiştir” denildi. Ancak mevcut artışın Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacağı bildirildi.